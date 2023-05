La frase di Pioli sul Napoli e su Spalletti: "Mi ha ricordato una cosa"

Anche Stefano Pioli si è unito al coro di complimenti per il Napoli di Spalletti , dopo la conquista del tanto agognato terzo Scudetto . Il tecnico del Milan ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match a San Siro contro la Lazio, ed ha lasciato spazio per elogiare gli azzurri.

Pioli elogia il Napoli: "Passaggio di consegne"

"È un passaggio di consegne a una squadra fortissima, alla quale vanno i nostri complimenti. Il Napoli ha giocato un grande calcio e l'ha fatto con grande continuità. Complimenti ai giocatori e a Spalletti, hanno meritato lo Scudetto. Rivedendo i festeggiamenti ho rivisto i nostri dell'anno scorso, speriamo di ripeterci presto".

Pioli: " Rimpianti? So quello che faccio"

Sulla sfida contro la Lazio: "Dalla sosta in poi la squadra ha dominato le partite di più rispetto a prima, ma abbiamo ottenuto solo due vittorie. Dovevamo vincere di più, ma se non ci siamo riusciti vuol dire che c'è mancato qualcosa, soprattutto nell'area avversaria. Domani giochiamo contro una squadra forte, dobbiamo essere più concreti. Domani è una tappa importante. Rimpianti? So quello che faccio e perché lo faccio, so assumermi la responsabilità. Non c'è un Milan 1 o Milan 2. Non è mancata la prestazione, ma il risultato finale vincente. Sappiamo tutti che è il mese decisivo, pensiamo solo a fare il nostro meglio".