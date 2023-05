Diretta Napoli, la festa Scudetto e il rientro degli azzurri in città: tutti gli aggiornamenti LIVE

Dopo la notte di festa seguita al pari di Udine che ha consegnato al Napoli il suo terzo scudetto, i tifosi non sono stanchi di celebrare l'impresa degli azzurri di Luciano Spalletti, il cui rientro in città è atteso per oggi (venerdì 5 maggio). Segui la diretta della giornata con tutti gli aggiornamenti...