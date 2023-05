Ecco quando torna il Napoli da Udine: e c'è un retroscena sulla festa Scudetto

La cosa divertente, o forse scaramantica, è che il Napoli non aveva preparato nulla in caso di scudetto: sul charter della squadra non è salita una torta e neanche altri strumenti utili all'organizzazione di una festa. Lo champagne, beh, quello sì, quello poteva anche servire per un aperitivo, ma a conti fatti è stato molto più bello stapparlo alla salute dello scudetto e inondare i campioni d'Italia dalla testa ai piedi. La celebrazione attesa per 33 anni e cinque giorni è esplosa spontanea ieri: prima in campo, poi nello spogliatoio della Dacia Arena e infine nel salone del Là di Moret.