Rientro Napoli, orario e aeroporto: dove e quando, tutte le novità

Dove e quando atterrerà il Napoli dopo la vittoria dello Scudetto

A quanto pare, però, a differenza di quanto accade di solito, come dopo la gara con la Juve, stavolta il Napoli non tornerà a Capodichino, ma dovrebbe atterrare verso le ore 16 all'aeroporto militare di Grazzanise, in provincia di Caserta. Alle ore 13 circa la squadra era ancora in albergo a Udine. Partenza prevista nel primo pomeriggio.