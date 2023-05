Un risotto per il Napoli campione: si chiama Mare Fuori

Un risotto speciale , nato per celebrare la vittoria del Napoli in campionato . A crearlo sono gli chef Angelo Roccavilla e Salvatore Donnarumma , che per l'occasione hanno deciso di dedicargli un nome speciale: Mare Fuori. Un piatto a base di pesce e con il colore della squadra campione d'Italia.

Un risotto per Spalletti

Lo chef Roccavilla, sul suo profilo Instagram, mostra la foto del risotto e spiega: "Napoli vince lo scudetto! Oggi il Napoli ha conquistato lo scudetto, un grande traguardo per la squadra e i suoi tifosi! Anche se non sono un tifoso del Napoli, è sempre bello riconoscere e apprezzare i successi nello sport. Per celebrare questa vittoria, ho preparato un delizioso risotto, un piatto che simboleggia l'unione e la condivisione. Il nome di questo piatto è c sta o mar for dedicato anche al mio amico Luciano Spalletti Condivido con voi una foto del mio risotto e auguro a tutti i tifosi del Napoli di godersi i festeggiamenti!"