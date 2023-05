Paolo Sorrentino, il post è suggestivo: ora prepara la festa al Maradona e un film!

Il regista Paolo Sorrentino , grandissimo tifoso del Napoli , ha festeggiato con due emozionanti post su Instagram la vittoria per lo scudetto. Il primo è una foto tutta azzurra, pubblicata subito dopo la fine della partita con l’ Udinese e la scritta: “La capolista se n’è andata”. L’altra, pubblicata due ore dopo, è una foto di scena con Silvio Orlando nei panni del cardinal Voiello nella serie “The Young Pope” e la scritta “Grazie D10S”. Proprio Paolo Sorrentino aveva rivelato nel 2019 di aver tagliato dalla serie per scaramanzia una scena in cui il cardinal Voiello festeggia lo scudetto del Napoli.

Festa scudetto con De Laurentiis

De Laurentiis ha rivelato di aver preparato la festa scudetto al Maradona proprio con Paolo Sorrentino: doveva andare in scena domenica scorsa, dopo il derby con la Salernitana ma il gol di Dia all'84' ha rimandato tutto. La festa andrà in scena comunque domenica dopo Napoli-Fiorentina. C’è da aspettarsi grandi colpi di scena. La festa scudetto del Napoli finirà presto anche in un film di Sorrentino, lo ha confermato proprio il regista ai microfoni di Dazn domenica scorsa: “Penso proprio di si - aveva commentato - ci saranno sicuramente lavori su questo scudetto. In questo caso c’è la mano di tutti, da De Laurentiis a Giuntoli fino a Spalletti, la squadra ed i tifosi."