Napoli, zolle di campo della Dacia Arena in vendita: il prezzo è incredibile

Napoli, in vedita le zolle della Dacia Arena

In numerosi video postati online si poteva vedere i tifosi staccare e conservare alcune zolle di campo della Dacia Arena. In tanti l'avranno fatti per tenere un ricordo di quella notte magica, come un cimelio da conservare. Altri invece l'hanno usato come pretesto per guadagnare online. Il giorno dopo il pareggio di Udine, infatti, sono apparse le zolle del terreno della Dacia Arena in vendita sui più noti siti online. "Zolla Terreno Dacia Arena Napoli Campione raccolta in occasione della vittoria del terzo scudetto del Napoli", si legge come descrizione di uno di questi annunci, che aggiunge come le condizioni siano "non usato e in condizioni nuove". Prezzi da capogiro per questo particolare cimelio: si parte da non meno di 100 euro, ma alcune sono già arrivate intorno ai 700 euro.