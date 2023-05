Balotelli dà un consiglio a Osimhen in diretta: lui c'è già passato

Napoli, ecco la diretta tra Osimhen e Balotelli

Dopo aver iniziato a festeggiare lo scudetto Osimhen ha ospitato nella sua diretta Mario Balotelli. L'attaccante italiano ha dato un consiglio all'attaccante del Napoli rivolgendogli le seguenti parole: "Lo realizzerai con gli anni. Non domani, non il prossimo anno ma forse tra 10 capirai quello che hai fatto, sul serio è incredibile." L'attaccante nigeriano ha invece replicato: "Sono così felice, in particolar modo per i tifosi perchè è fantastico".