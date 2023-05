Napoli, senti Casini: "Finalmente aumenta la competitività"

Progettualità, ordine e non solo nell'ultima assemblea di Serie A , che si è tenuta nel pomeriggio di venerdì 5 maggio. All'indomani della vittoria dello scudetto da parte del Napoli , anche Lorenzo Casini , presidente della Lega , ha voluto unirsi ai tanti messaggi di stima e congratulazioni ( QUI quello della Juve) per il successo azzurro.

Napoli, le parole di Casini

A margine dell'assemblea di Lega Serie A, il presidente Casini ha voluto esordire con un messaggio di congratulazioni rivolto alla squadra di Spalletti: "Prima di tutto colgo l'occasione per fare i complimenti al Napoli, anche perché era dal 2001 che non vinceva una squadra diversa da Milan, Inter o Juventus: aumenta la competitività. Per il resto, noi siamo sempre certi che le forze dell'ordine danno il massimo". Ha concluso così Casini, riferendosi alla gestione dell'ordine pubblico alla fine della partita tra gli azzurri e l'Udinese alla Dacia Arena.