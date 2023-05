Scudetto Napoli, la Juve si complimenta ma "punge" il club con un tweet

Dopo aver rinviato la festa contro la Salernitana, adesso è ufficiale: il Napoli è campione d'Italia . La squadra di Spalletti, grazie al pareggio per 1-1 in trasferta contro l'Udinese, può celebrare il terzo scudetto della storia azzurra ( SEGUI LA DIRETTA ). Un trionfo arrivato alla 33^ giornata che sancisce il grande percorso del Napoli. Tra le tante celebrazioni e reazioni che arrivano dai social , anche la Juve si è unita alla lunga fila di complimenti, sfruttando però la rivalità tra le due squadre per aggiungere un pizzico di ironia alle proprie congratulazioni.

Il tweet ironico della Juve per lo scudetto del Napoli

Complimentarsi sportivamente, ma senza mettere da parte la rivalità. È questo il mantra della Juve nel fare i complimenti al Napoli per la vittoria dello scudetto, come dimostrato dal tweet postato dopo la partita di Udine: "Visti i tanti complimenti ricevuti in questi anni non potevamo esimerci. Congratulazioni al Napoli per la conquista del suo terzo scudetto!". Il riferimento del club è ai numerosi messaggi di complimenti pubblicati dal Napoli negli anni in cui la Juve ha vinto 9 scudetti consecutivi.