Napoli, una città felice da sempre

L ’editoriale più sorprendente, sfizioso e centrato sullo scudetto del Napoli non voleva essere un editoriale e non l’ha scritto un giornalista, bensì un attore di cinema e teatro, il più universalmente napoletano del momento, Vincenzo Salemme. Se vi fosse sfuggito, tranquilli: lo pubblico integralmente, ne vale la pena. Con molte parole in meno, Salemme ha saputo rappresentare quel microcosmo operoso e pieno di umanità che è il Napoli, capace di mostrarci l’immagine più sincera della città. Vi prego - comincia così - adesso non dite che lo scudetto è un’occasione di riscatto, non dite che come festeggiamo noi non sa festeggiare nessuno. Vi prego, non raccontate la nostra gioia come fosse una buffa commedia. Vi prego, non statevene al di là del vetro a guardarci, divertiti dal nostro clamore. Vi prego, non siate felici della nostra felicità come si è felici quando il meno attrezzato prevale sul forte. Vi prego non fatelo, non siate così ingenui!