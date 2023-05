Il Napoli aspetta Giuntoli: tentato da Juve e Premier League, si decide il futuro 

NAPOLI - Lesson number one: mai restare dopo uno scudetto? Il linguaggio internazionale del calcio lo suggerisce da un po’, si direbbe da sempre, e sarà (anche) per questo che Cristiano Giuntoli, l’architetto del trionfo del Napoli, mentre sfoglia il dizionario di inglese, durante le proprie full immersion, ci pensa ancora. Lesson two: otto anni sono una vita, niente è per sempre. E magari, durante una pausa di quelle lezioni a cui si sta sottoponendo da un semestre, a mister Giuntoli è venuto spontaneo chiedersi se ci siano ancora gli argomenti, dentro di sé, per attivare i neuroni e spingerli a scovare nuove vie per la gloria. C’è un contratto, scadrà (scadrebbe) tra un anno esatto, giugno 2024, è anche rilevante, un milione e quattrocentomila euro: però adesso, ma probabilmente da un po’, certe riflessioni Giuntoli se l’è concesse, anche prima che chiamassero la Juventus, il Tottenham e il Newcastle, sistemate in ordine sparso e non di apparizioni.