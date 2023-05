Simeone, la rivelazione a sorpresa: "Papà è invidioso di una cosa"

Gioia grande per Giovanni Simeone, l'argentino che vince lo scudetto a casa di Maradona. L'attaccante del Napoli ha commentato le sue sensazioni a caldo durante il trionfo: "Emozione incredibile vincere uno scudetto da argentino, dopo Diego ci sono riuscito io. Ancora non ci credo, vorrei passare le prossime settimane a girare per la città per vedere la gioia dei tifosi" le sue dichiarazioni a Sky Sport.