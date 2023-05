Spalletti si scatena alla festa Napoli: champagne e balli, il video è virale

Festa grande per la vittoria dello scudetto del Napoli. Ieri vittoria contro la Fiorentina, show al Maradona al triplice fischio, quindi cena per continuare a celebrare il grande trionfo. Serata caratterizzata anche da uno scatenato Luciano Spalletti. L'allenatore del Napoli si è lasciato andare a champagne bevuto in compagnia e un balletto che ha fatto divertire i presenti.

Spalletti e le emozioni per lo scudetto

Inedito, l'allenatore azzurro, che si gode il momento, il grande traguardo. Anche per lui, come per i calciatori, è stata una giornata indimenticabile. Per questo la sera il tecnico azzurro si è goduto la festa, il relax, il divertimento, e questo balletto con una interpretazione da applausi.

