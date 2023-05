Il gesto di Simeone che è sfuggito a tutti: è un messaggio ai tifosi del Napoli

Qualcuno l'ha interpretato come un cerchio che si chiude. Dall'amarezza per lo scudetto sfumato alla gioia per quello conquistato cinque anni dopo. Il protagonista è sempre lui, il Cholito, Giovanni Simeone, e un numero, il tre, che ritorna, stavolta dal significato completamente opposto. Ha fatto il giro dei social il suo gesto con la mano ad indicare proprio il tre come gli scudetti vinti.