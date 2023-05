Kim e il salvataggio provvidenziale su Di Lorenzo: nessuno se n'era accorto

Difensore anche oltre il novantesimo. Kim salva Di Lorenzo durante i festeggiamenti al Maradona per la vittoria dello scudetto al termine della partita contro la Fiorentina. Succede tutto all'improvviso: il capitano sotto la curva chiama a raccolta i compagni ma non si accorge che, indietreggiando, sta per cadere a causa della presenza di un gradino.