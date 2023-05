Emy Buono shock dopo lo spogliarello per il Napoli: “Mi sono sentita stuprata”

Dopo che le immagini del suo spogliarello per il Napoli hanno fatto il giro del web, Emy Buono si è scagliata sui social network contro alcuni tifosi della squadra campione d'Italia. “Ciao, come state? Io oggi abbastanza meglio. Sono stata abbastanza triste in questi giorni dato tutte critiche che ho ricevuto. Ma anche riguardando tutti i video che ho guardato. Mi sono sentita stuprata, praticamente . Perché è vero che mi sono denudata, ma non è che ho voluto dare il mio corpo in pasto alle persone", ha affermato l'influencer e cubista su Instagram.

Lo sfogo di Emy Buono dopo lo spogliarello per il Napoli

"Io volevo soltanto divertirmi e mi è sembrato eccessivo l’atteggiamento delle persone, sia le critiche sia gli atteggiamenti: baciandomi e toccandomi il c**o. Infatti mi sono fermata un attimo e mi sono presa dei giorni di tempo per parlarne con voi. Una donna che si denuda non consegna il pass a un uomo per farsi stuprare”, ha aggiunto Emy Buono, nota in televisione per aver partecipato un anno fa a La pupa e il secchione di Barbara d'Urso.