Napoli, tutti hanno notato la grande novità a Castel Volturno

Il tricolore col tre dorato al centro tra le scritte SSC Napoli e Training Center . Lo hanno notato tutti il dettaglio a Castel Volturno dopo la vittoria dello scudetto. Una bella novità per omaggiare i calciatori di Spalletti dopo la conquista del grande traguardo. Il club azzurro ha aggiornato il numero dei titoli vinti e ha esposto in bella mostra il tricolore come fiero simbolo di un percorso straordinario con la vittoria del campionato con cinque giornate di anticipo.

Napoli, la città è azzurra e tricolore

Da giorni in città si respira un'aria diversa, ci sono centinaia di striscioni e diversi tricolore tra i vicoli e per le vie del centro. Ognuno a sua modo celebra lo scudetto, un pilota ad esempio ha disegnato la N in cielo con una traiettoria inedita, la gru della metro mostra uno striscione enorme con la scritta Campioni e tante altre sono state le manifestazioni d'amore per il Napoli.