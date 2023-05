Bono a Napoli, che attacco alla Juve: “Sono allergico solo a loro!"

Tour napoletano per Bono Vox. Il cantante degli U2 sarà di scena sabato al Teatro San Carlo e in questi giorni ne sta approfittando per girare la città visitandola e apprezzando ogni bellezza artistica e culinaria. Durante la sua tappa da Mimì alla Ferrovia, Vox ha scatenato l'entusiasmo dei tifosi con una frase.

Bono Vox e la frase sulla Juventus

Mentre versava un primo piatto, spaghetti a vongole, i camerieri gli hanno chiesto se avesse intolleranze e allergie e lui, ironicamente, ha risposto “I’m only allergic to Juventus", ovvero "Sono allergico solo alla Juve". Un episodio, questo, che si unisce a quello del suo arrivo, quando in aeroporto un tifoso gli ha consegnato una sciarpa del Napoli che Vox ha indossato per qualche scatto.