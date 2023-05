Napoli, trasferta vietata: il decreto della paura

La festa dello scudetto ha smentito le cassandre dell’ordine pubblico, regalando a Napoli giornate di amore, se si eccettua qualche incidente di modesto rilievo, a confronto con l’enorme massa di persone riversatesi in strada. Ma il tic della psicosi e del pregiudizio ripropone per i tifosi azzurri il divieto di recarsi a Monza per sostenere la squadra. L’allarme riguarda le contemporanee trasferte della Roma a Bologna e dell’Udinese a Firenze, club i cui ultrà nutrono una palese antipatia per i “colleghi” napoletani.