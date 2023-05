Monza-Napoli, nessuna ufficialità: la trasferta diventa un giallo

La trasferta dei tifosi del Napoli a Monza sta diventando un vero e proprio giallo. Nel pomeriggio sembrava definitivamente risolta la questione con la sospensiva del provvedimento del Casms firmato ieri sera che vietava la trasferta e reso operativo in mattinata dal prefetto del capoluogo lombardo , Patrizia Palmisani , ma non è arrivata nessuna ufficialità in serata dal Viminale. L’unica cosa certa è che sono ore febbrili di contatti che non si sono esauriti in serata e che andranno avanti domani mattina. Nessuna delle due società ha le idee chiare su quello che succederà a poco meno di 48 ore dalla sfida.

Trasferta tifosi Napoli a Monza, il comunicato del club

In mattinata il Napoli si era cautelato con un comunicato sui possibili rimborsi: “La SSC Napoli informa che, in attesa del provvedimento di divieto ai tifosi residenti in Campania di assistere al match Monza-Napoli, in programma domenica 14 maggio 2023, l’A.C. Monza provvederà ad annullare i biglietti già acquistati da coloro che risiedono in Campania nonché a rimborsarne il costo, con modalità che saranno comunicate a stretto giro. I tagliandi annullati saranno rimessi in vendita a partire dalle ore 18 di oggi, venerdì 12 maggio 2023 e fino alle ore 19:00 di sabato 13 maggio 2023. Le vendite saranno limitate ai tifosi non residenti nella regione Campania. Si ricorda, infine, che i tifosi residenti in provincia di Monza-Brianza potranno acquistare i biglietti del settore ospiti solo se in possesso di fidelity card della SSC Napoli”.