Napoli, i rinnovi di contratto: la situazione di Kvaratskhelia e Zielinski

ROMA - A gennaio, a meno che le cose non cambieranno nei prossimi mesi, lo scenario sarà il seguente: Zielinski e Lozano entreranno nell’elenco degli illustri svincolati del calcio europeo. Il loro nomi sono quelli decisamente più in vista della lista dei giocatori della rosa del Napoli con il contratto in scadenza nel 2024. Stesse date per Meret e Rrahmani, ma la situazione del difensore è del tutto differente: Amir ha già firmato il prolungamento e ora è in attesa che il club compia le ultime formalità prima di annunciare ufficialmente che la storia continua. Procede con serenità la trattativa per il rinnovo di Kvaratskhelia, rinnovo con ritocco dell’ingaggio: la situazione sarà definita dopo la fine del campionato.