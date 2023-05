"Napoletani ovunque", e Insigne firma autografi anche in Canada

Sono ovunque, in ogni parte del mondo, i tifosi del Napoli. Anche in America, ad esempio, come confermato e documentato dall'account social della Major League Soccer , il campionato dove da due anni è di casa anche Lorenzo Insigne. L'ex capitano del Napoli, in un video diventato virale, durante la classica sessione di autografi incontra tantissimi sostenitori azzurri che gli chiedono anche un selfie.

Insigne, quanti tifosi del Napoli presenti per lui

Decine di tifosi azzurri sono presenti in Canada, si riconoscono per le maglie, i cappelli, parlano in italiano, mostrano una certa confidenza con Insigne. Altri sono americani ma si sono appassionati al Napoli proprio grazie alla sua presenza in Canada. L'ex capitano azzurro, che era presente nell'annata da record che ora Spalletti vuole superare, ha vissuto a distanza l'emozione per la vittoria dello scudetto e ha fatto sentire la propria vicinanza e gioia attraverso i social network.