Napoli, quanti punti servono per superare il record di Sarri

C'è un ultimo sfizio che Spalletti, nell'anno del trionfo, col ritorno dello scudetto, vorrebbe togliersi: superare nei numeri l'annata record di Sarri. Stagione 2017/18, il Napoli conclude il proprio campionato al secondo posto dietro la Juve a quota 91 punti . Mai nella propria storia gli azzurri, da quando il campionato è a 3 punti per vittoria, ne hanno conquistati così tanti. Resiste da cinque anni quel record e oggi Spalletti è vicino a poterlo superare come ha confermato in conferenza stampa .

Cosa serve per battere il record di Sarri: il piano

Il Napoli è a quota 83 punti in classifica con ancora quattro giornate da giocare e dunque con altri 12 punti a disposizione. In caso di en plein di vittorie, gli azzurri arriverebbero a 95 punti, mentre per arrivare a 92, superando Sarri, possono anche permettersi di perderne una. I punti che servono, infatti, sono nove. Se invece arrivassero due vittorie e due pareggi nelle prossime quattro, quel record verrà solo affiancato, raggiunto. Non sarà facile, ma il Napoli vuole provarci. Un altro traguardo prima della fine del campionato.