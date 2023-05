Monza come la Fiorentina: 'pasillo de honor' per il Napoli

Un bellissimo gesto all'U-Power Stadium prima del fischio d'inizio della sfida tra Monza e Napoli, gara valida per la 35esima giornata di campionato. Al momento dell'ingresso in campo delle squadre, infatti, i calciatori di Palladino si sono disposti in doppia fila creando un corridoio e hanno accolto i colleghi azzurri facendo loro i complimenti per la vittoria dello scudetto.