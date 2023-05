Diretta Monza-Napoli 2-0: raddoppia Petagna

All'U-Power Stadium c'è il confronto tra Monza e Napoli . Le due formazioni hanno già raggiunto gli obiettivi stagionali, con gli azzurri che sono riusciti a conquistare lo scudetto con ben sei giornate d'anticipo . Salvezza assicurata per i brianzoli di Palladino.

16:52

90'+2' - Osimhen ci prova sul primo palo

Conclusione sul primo palo di Osimhen: Di Gregorio devia in angolo

16:50

90' - Definiti i minuti di recupero

Sono cinque i minuti di recupero assegnati da Cosso

16:45

86' - Politano non impensierisce Di Gregorio

Conclusione dal limite di Politano che sorvola la traversa

16:42

83' - Triplo cambio per il Monza

Triplo cambio per il Monza: entrano Machin, Antov e Carboni al posto di Pessina, Izzo e Petagna

16:40

81' - Tacco di Simeone

Tacco di Simeone sugli sviluppi di un calcio d'angolo: facile parata di Di Gregorio

16:39

80' - Spalletti inserisce Simeone

Per il Napoli entra Simeone al posto di Lobotka: azzurri a trazione anteriore

16:38

78' - Ancora Di Gregorio tiene la porta del Monza inviolata

Di Gregorio respinge una forte conclusione di Zielinski, il Napoli spinge

16:35

76' - Entra Sensi per il Monza

Nuovo cambio di Palladino che inserisce Sensi al posto di Rovella

16:33

74' - Facile parata di Di Gregorio su Kvaratskhelia

Dialogo tra Zielinski e Kvaratskhelia: la conclusione del georgiano finisce tra le braccia di Di Gregorio

16:30

70' - Conclusione alle stelle di Osimhen

Apertura di Zielinski per Osimhen che calcia in corsa: il suo sinistro va in curva

16:28

69' - Entra Birindelli

Per il Monza entra Birindelli al posto di Caprari

16:28

68' - Contatto sospetto tra Pessina e Osimhen

Contatto sospetto in area tra Pessina e Osimhen, per Cosso non ci sono gli estremi del calcio di rigore

16:24

64' - Olivera sfiora il gol: parata di Di Gregorio

Napoli vicino al gol: colpo di testa di Olivera che viene respinto da Di Gregorio con un altro intervento di livello

16:22

62' - Triplo cambio per il Napoli

Triplo cambio del Napoli: entrano Politano, Di Lorenzo e Raspadori al posto di Elmas, Bereszynski e Anguissa

16:15

56' - Dany Mota sfiora il tris

Ripartenza del Monza con Dany Mota che trova l'opposizione di Gollini: padroni di casa vicini al tris

16:13

54' - Raddoppio del Monza con Petagna

Raddoppio del Monza! Gollini respinge una insidiosa conclusione di Dany Mota. Sulla ribattuta si fionda Petagna che insacca con un preciso tiro nell'angolino: per l'attaccante biancorosso è il classico gol dell'ex

16:12

53' - Ammonito Elmas

Cosso estrae il cartellino giallo nei confronti di Elmas: l'attaccante azzurro ha fermato la corsa di Carlos Augusto

16:10

51' - Ci prova Osimhen di testa

Cross pesca in area Osimhen che non colpisce bene la sfera: palla alta

16:04

46' - Spalletti inserisce Kvaratskhelia

Definita la prima sostituzione del Napoli: Spalletti inserisce Kvaratskhelia al posto di Zerbin

16:00

Kvaratskhelia intensifica il riscaldamento: è pronto a entrare

Spalletti è pronto a inserire Kvaratskhelia che sta intensificando il riscaldamento in vista dell'inizio del secondo tempo

15:49

45'+2' - Termina il primo tempo: Monza-Napoli 1-0

Termina il primo tempo con il Monza in avanti: per il momento decide il match la rete realizzata da Dany Mota

15:48

45'+1' - Di Gregorio anticipa Zerbin

La difesa del Monza è stata presa in controtempo da Lobotka che serve Zerbin tutto solo: Di Gregorio anticipa l'attaccante azzurro

15:47

45' - Un minuto di recupero

Concesso un minuto di recupero: si andrà fino al 46'

15:42

40' - Di Gregorio neutralizza Anguissa

Forte conclusione di Anguissa dal centro dell'area: Di Gregorio respinge la minaccia con un ottimo intervento

15:40

38' - Monza incontenibile sulla corsia mancina

Monza ancora pericoloso sulla corsia di sinistra con Carlos Augusto che pesca al centro Petagna: la punta brianzola scivola e spedisce la sfera fuori

15:37

35' - Rrahmani spara alto da buona posizione

Sponda di Osimhen per Rrahmani che calcia di prima intenzione da buona posizione: il suo tiro è potente e poco preciso, palla alta

15:34

30' - Il Napoli spinge, buona difesa del Monza

Il Napoli cerca di aumentare il ritmo per trovare il pareggio, ma il Monza chiude bene gli spazi, negando agli attaccanti partenopei di impensierire Di Gregorio

15:24

23' - Ammonito Caldirola

Fallo di Caldirola su Osimhen: il centrale difensivo del Monza viene ammonito

15:21

19' - Gol assegnato dopo il check del Var

C'è il check del Var per un presunto fallo prima del gol: la rete viene assegnata regolarmente

15:20

18' - Monza in vantaggio: segna Dany Mota

Monza in vantaggio: altra bella azione dei brianzoli che riescono a entrare in area con un fitto dialogo tra Caprari, Carlos Augusto e Pessina. La sfera arriva tra i piedi di Dany Mota che insacca per l'1-0

15:16

15' - Carlos Augusto pericoloso

Bella azione del Monza ultimata da Carlos Augusto: la sua conclusione viene deviata in calcio d'angolo

15:13

11' - Equilibrio in questa prima fase di Monza-Napoli

C'è equilibrio in questa prima fase di Monza-Napoli. Gli azzurri fanno girare molto il pallone, mentre i brianzoli cercano di trovare degli spazi soprattutto con le progressioni dei quinti

15:07

6' - Acuto del Monza con Dany Mota

Azione del Monza con Carlos Augusto che crossa al centro, Dany Mota stoppa e calcia verso la porta di Gollini, ma è provvidenziale una deviazione di Juan Jesus per spedire la palla in angolo

15:02

1' - Napoli subito pericoloso con Zielinski

Il Napoli si fa vedere dopo dodici secondi nei pressi della porta del Monza: Zielinski va alla conclusione, palla alta

15:02

1' - Comincia Monza-Napoli!

Fischio d'inizio del match. Comincia Monza-Napoli!

14:58

Il Monza omaggia il Napoli con il "pasillo de honor"

Al momento dell'ingresso in campo, il Napoli ha ricevuto gli applausi da parte del Monza al gran completo. L'omaggio dei padroni di casa per la vittoria dello Scudetto