Qual era il film che De Laurentiis stava girando quando ha acquisito il Napoli

Aurelio De Laurentiis si trovava a Capri, estate 2004, quando ha saputo delle difficoltà del Napoli, club ormai fallito. Stava girando un film, Sky Captain and the World of Tomorrow, quando ha deciso di intervenire. Il resto è storia nota. Ma nella sua intervista al Financial Times emergono diversi retroscena sul passato come il nome della pellicola in cui il patron azzurro era coinvolto.