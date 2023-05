"Pensavano bestemmiassi", qual è la frase a cui fa riferimento De Laurentiis

" Avevo un obiettivo, vincere lo scudetto, eppure per gli altri sembrava stessi bestemmiando avendo venduto i migliori. Ma alla fine ho avuto ragione io". Lo ha raccontato al Financial Times il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis che si racconta in una lunga e piacevole intervista tra curiosità del passato e propisiti del futuro: "Abbiamo vinto perché ho applicato nel mondo del calcio ciò che ho imparato dal cinema. Volevo unire la vittoria alla sostenibilità economica ".

Napoli, De Laurentiis e le idee sul calcio italiano e 'gli ex'

Il presidente del Napoli - che sta già pianificando il futuro a cominciare dalla conferma di Spalletti - fa riemergere concetti già espressi, ma aggiunge del nuovo alle sue considerazioni come il motivo dell'addio dei giocatori storici in estate come Insigne e Koulibaly: "La loro voglia di vincere si era esaurita. Non ci credevo più. Forse mi sbagliavo. Ma io sono il proprietario. Io decido". Infine una critica al calcio italiano che, sue parole, "non progredisce perché le decisioni non vengono prese in fretta".