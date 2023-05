Spalletti: "Scudetto? Napoli ha insegnato come festeggiare", e su Giuntoli...

Scudetto e tanti riconoscimenti quest'anno per Luciano Spalletti. L'allenatore del Napoli è stato celebrato a Bologna col Premio Bulgarelli. L'occasione per tracciare un bilancio su una stagione straordinaria: "Napoli ha insegnato come festeggiare uno scudetto, ha insegnato come far partecipare tutti alla gioia di un'altra squadra. La gioia non ha confine". Appena arrivato, c'è stato un siparietto con l'arbitro Orsato prima di parlare ai presenti: "Bulgarelli è stato una parte importante della storia del Bologna ed è riuscito a fare questo attraverso la sua perseveranza e ricevere questo premio nell'anno dello scudetto per me assume un'importanza particolare, è come vincere un oscar per il cinema".