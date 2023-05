Napoli, il mercato: caos Kamada, si tenta il colpo Koopmeiners

Il Milan piomba su Kamada : e la sfida di Champions si trasferisce sul mercato . Il centrocampista giapponese dell’Eintracht, 26 anni, è uno dei parametri zero più in voga del momento e il Napoli non è l’unico club pronto a offrirgli una nuova casa: la partita è nel vivo, intensa e delicata, ma il tetto ingaggi imposto dalla società - 3,5 milioni - è un fattore che non si sposa granché con le richieste degli agenti del giocatore che oscillano tra i 4 e i 5 milioni a stagione. La concorrenza del Milan, insomma, è forte ed è un problema , ma il club azzurro ha comunque un piano-K di altissimo livello. Anzi, se vogliamo è un’idea che parte da lontano, sin da quando il signore in questione sfilò da avversario di Europa League con la maglia dell’AZ: era il 2020 e lui è Teun Koopmeiners . Un centrocampista vero, completo: le due fasi e un sinistro preciso e potente. Piace da morire, l’olandese, e il suo valore si aggira intorno ai 40 milioni: il Napoli ci prova. Convinto. Con o senza Giuntoli : il ds, ormai in orbita Juve ma in attesa di chiarire la propria posizione con De Laurentiis, lo stima tremendamente.

Napoli, gli obiettivi sul mercato

E allora, il mercato. I progetti di un futuro che comincia a prendere forma in attesa di sciogliere definitivamente i nodi dell’area tecnica. Fondamentali, per carità, ma come ha detto Spalletti il mirino del Napoli è già focalizzato sugli obiettivi esattamente come un anno fa. Guai a farsi trovare impreparati, mai sentirsi spiazzati: ecco perché, parallelamente alla sfida con il Milan per Kamada sono ricominciati i contatti con l’Atalanta per Koopmeiners, 25 anni e una notevole esperienza internazionale. E italiana: è un nazionale olandese - reduce dal Mondiale - e ormai ha due stagioni di Serie A alle spalle. Di ottimo livello: il suo contratto scadrà nel 2025 e ciò significa che il tema del suo futuro comincia a diventare d’attualità.

Occhio al Chelsea

Ieri a Monza, all’U-Power Stadium, sono stati segnalati anche osservatori del Chelsea in missione. In missione per Osimhen: gli occhi dei Blues guardano dritto verso Victor, ma al di là delle idee dei club e della possibilità di inserire nell’affare anche i cartellini di Kepa e Pulisic - tanto per fare due nomi graditi - c’è innanzitutto da confrontarsi con le idee di Osi: la sua assoluta priorità, facciamo anche imprescindibile, è continuare a giocare in Champions. Non si scappa: ecco perché, nel caso in cui a De Laurentiis dovesse arrivare la proposta ritenuta indecente e irrinunciabile, un ruolo fondamentale giocherebbe la coppa di appartenza. La lista per Osimhen tra l’altro è lunga un chilometro: oltre al Chelsea lo vogliono Psg, United, Real, Newcastle, Liverpool. Il Bayern ha fatto marcia in dietro dinanzi alla valutazione.

I giovani

Per il resto, giovani obiettivi in copertina. Più o meno fatti in casa: Elia Caprile, 21 anni, portiere dell’Under 21 e soprattutto del Bari, l’altro club della famiglia De Laurentiis. Gioca a Bari ma è di proprietà della Samp, invece, Leonardo Benedetti, centrocampista di 22 anni che ha conquistato attenzioni in Serie A.

I rinnovi

Un capitolo a parte merita la questione dei rinnovi. Zielinski ha espressamente spiegato ieri di voler restare: un messaggio chiaro spedito al club considerando che il suo contratto scadrà a giugno 2024. Stesso discorso per Lozano: lui certe cose le ha dette ai microfoni di TUDN, specificando che non dipende soltanto da lui; altro messaggio alla società. Rrahmani, altro uomo in scadenza 2024, ha invece firmato e ora tocca al Napoli definire gli ultimi dettagli e poi annunciare il prolungamento (al 2028).