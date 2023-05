Napoli, telefonata De Laurentiis-Manfredi: novità sulla festa scudetto

Il Napoli, dopo la festa spontanea per la vittoria aritmetica dello scudetto commentata anche da Spalletti , aspetta di capire come verrà celebrata la squadra a fine campionato . Il 4 giugno, da calendario, è in programma la sfida alla Sampdoria al Maradona, atto conclusivo di una stagione da sogno. C'è attesa per l'ufficialità della data da parte della Lega . L'idea iniziale, che resiste, era quella di una festa al Maradona, replicando lo show con la Fiorentina, prima di concedersi alla folla tra Napoli e provincia.

Quali sono le novità sulla festa scudetto del Napoli?

Nelle scorse ore, in tal senso, c'è stato un contatto telefonico tra il presidente Aurelio De Laurentiis e il sindaco Gaetano Manfredi. Ci sono diverse ipotesi su cui si discute ed è probabile che i due, il patron azzurro e il sindaco di Napoli, si incontreranno molto presto. L'intenzione confermata dal sindaco Manfredi è di allestire palchi in alcune piazze della città (quello principale a Piazza del Plebiscito) e in alcuni Comuni dell'area metropolitana. Il nodo da sciogliere è la data: il Napoli vorrebbe anticipare la sfida con la Samp al 2-3 giugno in vista della partenza per la Corea del Sud, ma in quei giorni Piazza del Plebiscito è occupata per il concerto di Gigi D'Alessio.