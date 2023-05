Balotelli con Osimhen: sui social la doppia dedica

Ormai l'accoppiata Balotelli-Osimhen , non in campo ma sui social, sta diventando routine. L'ultima volta Super Mario ha dato un consiglio al bomber del Napoli , fresco campione d'Italia, commentando lo strepitoso scudetto conquistato dal nigeriano da protagonista nella squadra di Spalletti. Stavolta, invece, una foto e una dedica.

Balotelli insieme a Osimhen

Tra le sue storie di Instagram Balotelli ha postato una foto in compagnia di Osimhen: entrambi seduti su quelli che sembrano quasi due troni, come due re, e la doppia dedica scritta sopra: "Brother crack" e "Serie A champion him self!" (cioè campione d'Italia).