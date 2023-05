Napoli, annunciata per domani conferenza: ci sarà anche De Laurentiis

Dodici volte in ritiro a Dimaro Folgarida, in Val di Sole, ai piedi delle Dolomiti nel Trentino occidentale, per il Napoli. Si tratta di un vero e proprio record, una sorta di primato da Guinness per club professionistici a livello europeo. Quest'anno l'estate trentina avrà un sapore speciale perché per la prima volta la comunità di Dimaro Folgarida accoglierà la squadra che ha appena vinto lo scudetto.