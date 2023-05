Cannavaro: "Napoli, campionato stracciato. Kim? Sono convinto di una cosa"

"Avrei voluto vincere lo scudetto col Napoli". A dirlo è Fabio Cannavaro che di trofei e trionfi se ne intende, basti citare il Mondiale nel 2006 o, ancora, il Pallone d'Oro conquistato grazie al successo in Germania con l'Italia. Eppure il tricolore con la squadra della sua città avrebbe avuto sapore speciale: "L’impresa del Napoli, che ha stracciato il campionato, è stata incredibile e in tanti l’hanno sottovalutata". Un rimpianto potrebbe essere l'addio alla Champions ai quarti, ma Cannavaro, a Radio Crc, frena: "Il Napoli non deve essere deluso dalla Champions perché in campionato ha fatto la differenza e magari l’anno prossimo farà meglio anche in Champions".