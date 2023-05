De Laurentiis svela data festa scudetto: tante novità e ospite a sorpresa

Il Napoli, dopo la festa del 4 maggio per la vittoria aritmetica dello scudetto, e dopo quella del 7 maggio al Maradona, concluderà il campionato con la celebrazione per la consegna della coppa. Avverrà il tutto domenica 4 giugno a Fuorigrotta al termine della partita contro la Sampdoria che, secondo le parole di De Laurentiis, si giocherà alle ore 19 . Nessun anticipo, dunque, e gara confermata di domenica.

Quali sono i dettagli della festa scudetto? L'annuncio di De Laurentiis

Ma le novità per la festa scudetto saranno tante ed è stato proprio il presidente del Napoli a rivelarle in occasione della conferenza stampa di presentazione del ritiro estivo a Dimaro Folgarida in programma dal 14 al 25 luglio. Intanto ci sarà un palco da 520 metri quadrati, poi verranno allestiti dieci maxi-schermi e si farà festa con tanti ospiti fino a mezzanotte. Non solo: De Laurentiis sta anche provando a convincere Fiorello a fare il suo programma "Viva Rai 2" dopo mezzanotte proprio dal Maradona ed è in attesa di una risposta.