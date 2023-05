Di Lorenzo, tatuaggio per lo scudetto Napoli: c'è una frase di Spalletti

Di Lorenzo, il tatuaggio e cosa è accaduto a Udine

Di Lorenzo ha anche ricevuto una torta azzurra per la conquista del grande traguardo conquistato a Udine il 4 maggio. Una partita speciale, storica, macchiata solo dagli scontri in campo nell'immediato post con arresto per un tifoso del Napoli e indagini ancora in corso. Da quel giorno in tanti, tra tifosi e calciatori, hanno deciso di incidere sulla propria pelle la data o il simbolo dello scudetto oppure altri disegni per ricordare in eterno la conquista del titolo.