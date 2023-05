Napoli, ospite a sorpresa con Spalletti e Giuntoli

Visita a sorpresa a Castel Volturno. Kekko Silvestre , voce dei Modà, grande tifoso del Napoli, era presente in occasione dell'allenamento mattutino e ha trascorso diverse ore coi suoi idoli. Sui social ha anche postato una foto accanto al direttore sportivo Cristiano Giuntoli e all'allenatore Luciano Spalletti , entrambi divertiti e sorridenti nei giorni in cui sono tanti i dubbi legati al loro futuro.

Kekko dei Modà e la frase riferita a Giuntoli e Spalletti

Kekko, com'è conosciuto, ha anche scritto accanto alla foto: "Quello in mezzo sono io, gli altri due li conoscete perché hanno scritto la storia della mia squadra del cuore". Una frase ironica ma a testimonianza della sua grande passione azzurra nota da tantissimo tempo. Il Napoli gli ha regalato una grande emozione con la vittoria dello scudetto e lui ne ha approfittato per conoscere da vicino i calciatori e l'allenatore facendo loro i complimenti per il grande traguardo.