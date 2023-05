Napoli, Spalletti in un addio al nubilato: "È lei lo spogliarellista?"

Siparietto divertente all'uscita dal centro sportivo di Castel Volturno tra Spalletti e un gruppo di tifose che hanno salutato calorosamente il tecnico del Napoli. Le ragazze erano intente a celebrare un addio al nubilato, quando hanno fermato Spalletti che era in procinto di andare via in sella alla propria bicicletta.