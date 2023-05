Di Lorenzo e la risposta che fa capire tutto sul suo futuro a Napoli

Giovanni Di Lorenzo dopo il gol è corso ad abbracciare Luciano Spalletti. Una rete stupenda che ha spianato la strada alla vittoria che il capitano del Napoli descrive così: "Ho trovato spazio sulla trequarti, ho provato a calciare ed è andata bene. Un gol importante per la squadra, volevamo vincere e sono contento. Il mister è stato importantissimo per me e per la squadra. Avevamo parlato del fatto che l'Inter fosse l'unica che non eravamo riusciti a battere. Ci tenevamo e siamo stati contenti. Futuro? Sto bene al Napoli, non ci sono problemi".