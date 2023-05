Diretta Napoli-Inter 0-0: ora LIVE la partita di oggi

Napoli ed Inter si affrontano per la 36° di Serie A . I nerazzurri devono difendere la zona Champions , mentre Spalletti vuole il record di punti .

18:29

27' - Inter in difficoltà

Il Napoli ha schiacciato nella propria metà campo la squadra di Inzaghi alla ricerca del vantaggio.

18:25

23' - Ci prova Osimhen

Occasione per l'attaccante nigeriano con un colpo di testa, ma Onana blocca facile.

18:23

Napoli, il rimpianto di Spalletti

18:21

19' - Ammonito Gagliardini

Il primo giallo della partita arriva per il centrocampista ex Atalanta.

18:19

17' - Anguissa ad un passo dal gol

Il centrocampista del Napoli va ancora vicino alla rete dell'1-0, palla di poco a lato.

18:15

12' - Anguissa pericoloso

Sugli sviluppi della punizione pallone filtrante per Anguissa che tira di prima intenzione, pallone alla destra di Onana che esce non di molto. Prima azione per il Napoli.

18:14

11' - De Vrij interviene su Osimhen

Fallo dell'olandese sul centravanti del Napoli che tentava di proteggere palla. Punizione da buona posizione per il Napoli.

18:10

8' - Le squadre si studiano

Poche occasioni, gara molto tattica, le due formazioni non si scoprono per evitare di offrire spazi.

18:05

3' - Possesso palla per il Napoli

Ottimo avvio di gara da parte degli azzurri che fraseggiano nella propria metà campo alla ricerca di varchi che, però, l'Inter non concede.

18:03

1' - Inizia la partita

Fischio d'inizio al Maradona per la sfida tra Napoli ed Inter.

17:55

Napoli, la frase di Spalletti per l'Inter

17:50

Napoli, nuove decorazioni per lo scudetto

17:45

Inter, Correa: "Abbiamo fatto la storia"

L'attaccante argentino ha parlato a Dazn nel pre partita: "Sono stati bei giorni, abbiamo fatto la storia. Andare in finale dopo tanti anni è importante. Napoli? Abbiamo preparato bene questa partita. Vincere oggi sarebbe fondamentale per la Champions. Siamo pronti ad affrontare i campioni d'Italia".

17:35

Inter, Inzaghi vuole blindare la Champions

I nerazzurri si trovano in questo momento al terzo posto in classifica, a +1 dalla Lazio e a +2 dal Milan. Un risultato positivo oggi permeterebbe a Inzaghi di consolidare il piazzamento in Champions.

17:25

Fischi per l'Inter

Anche i nerazzurri hanno iniziato il riscaldamento accolti dalla bordata di fischi del Maradona.

17:20

Napoli in campo

Gli azzurri hanno iniziato il riscaldamente tra l'ovazione ed il boato del Maradona.

17:15

Napoli, medaglia per De Laurentiis

Il principe Carlo di Borbone, erede della casa reale del Regno delle due Sicilie, ha consegnato una medaglia ad Aurelio De Laurentiis per lo scudetto conquistato. Vicino al presidente era presente anche Luciano Spalletti.

17:10

Napoli, tre punti per il record

Per provare a battere i 91 punti del Napoli di Sarri, miglior risultato della storia degli azzurri, Luciano Spalletti avrà bisogno necessariamente di una vittoria contro l'Inter. Il Napoli è attualmente a quota 83 con ancora 3 partite da giocare.

17:05

Napoli-Inter, il precedente dell'andata

La partita d'andata, giocata lo scorso 4 gennaio, è terminata con il punteggio di 1-0 per i nerazzurri. A decidere era stato il gol di Edin Dzeko, oggi in panchina.

16:55

Napoli-Inter, le formazioni ufficiali

Ecco le scelte di Spalletti e Inzaghi per la sfida di oggi.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim Min-jae, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Elmas, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Luciano Spalletti.

INTER (3-5-2): Onana; D'Ambrosio, de Vrij, Bastoni; Bellanova, Barella, Asllani, Gagliardini, Gosens; Lukaku, Correa. Allenatore: Simone Inzaghi.

16:50

Napoli-Inter, diluvio sul Maradona

Le immagini della pioggia che si è abbattuta sullo stadio.