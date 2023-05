Inter, Inzaghi: "Ingenuità di Gagliardini. City? Non parto battuto"

NAPOLI - "C’è grande rammarico perché avevamo fatto la partita, nel primo tempo avevamo sofferto il giusto e nel secondo abbiamo pagato l’ingenuità dell’espulsione. Non posso dire niente ai ragazzi, abbiamo giocato per un tempo in dieci, è una sconfitta che ci rallenta ma contro i campioni d’Italia abbiamo fatto quello che dovevamo fare". Così Simone Inzaghi a Dazn analizza la sconfitta per 3-1 in casa del Napoli.