Napoli, tutti hanno notato il dettaglio nello spogliatoio prima dell'Inter

Il tricolore esposto col numero tre ben in vista nello spogliatoio del Napoli. Il club azzurro attraverso i suoi canali social ha svelato il dettaglio alla vigilia della sfida contro l'Inter . Per la vittoria del terzo scudetto lo spogliatoio è stato "addobbato" a festa con il cartonato accanto al posto di Osimhen e compagni.

La foto dello spogliatoio del Napoli e l'omaggio al tricolore

Lo stesso cartonato è stato esposto molte volte nel corso di questo finale di stagione sia dalla squadra che dagli stessi tifosi per i festeggiamenti del 4 maggio - quando col pareggio di Udine è arrivata la vittoria aritmetica del titolo - ma anche in occasione della sfida del 7 maggio contro la Fiorentina al Maradona. La scritta che è ben in vista è "Napul3" con il numero finale.