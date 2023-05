Quell'abbraccio fra Di Lorenzo e Spalletti per un lungo addio

I neocampioni d'Italia hanno sconfitto la neofinalista Champions League al termine di una splendida sfida. Ha visto il Napoli stabilire un nuovo primato (mai aveva sconfitto tutte e 19 avversarie in campionato), mantenendosi in corsa per sfondarne un altro: la mitica quota 91 raggiunta da Sarri in 38 giornate. L'Inter è stata comunque all'altezza, nonostante abbia giocato in dieci contro undici dal 41', a causa dell'espulsione che Gagliardini si è sciaguratamente procurato (5 falli e due cartellini gialli) e nonostante il robusto turnover operato da Inzaghi, in chiara chiave finale di Coppa Italia (24 maggio) e spareggio Champions con l'Atalanta (27 maggio). Ribadendo che i diritti tv sono legittimamente rivendicati da chi li paga, altrettanto legittima è la protesta dell'Inter per essere costretta a giocare 3 partite in sei giorni.