De Laurentiis è a Milano: la sua reazione alla domanda su Spalletti

Un cenno con la mano, un semplice saluto, e poi via per l'assemblea di Lega. Nessuna intenzione di parlare di futuro , di mercato o del toto-allenatore. "Spalletti?" è stata la domanda che più di un cronista presente ha rivolto al presidente del Napoli, ma Aurelio De Laurentiis , nel giorno del suo compleanno, 74 anni, ha preferito dribblare tutti concentrandosi solo su quanto accadrà in assemblea.

Cosa ha fatto De Laurentiis a Milano?

Il presidente del Napoli, dunque, non si è fermato a rispondere alle curiosità dei giornalisti presenti in Lega. Tantissime le domande che possono riguardare sia la panchina che il mercato. In Germania, ad esempio, hanno rilanciato l'ipotesi Bayern per Osimhen. Per la panchina, invece in questo momento sono diversi i profili accostati al club azzurri ma, tra tutti, spunta quello di Luis Enrique, fermo dopo la fine della sua esperienza da ct della Spagna.