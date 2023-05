Spalletti scatenato: partecipa sorridente al trenino scudetto

Il trenino dello scudetto: tanto divertimento per Spalletti

Durante la serata, tra i tanti momenti goliardici, c'è stato anche il classico trenino al quale divertito ha partecipato anche l'allenatore azzurro assieme a tutti i calciatori. Tante risate per il tecnico del Napoli per il quale, quella di mercoledì, può essere stata anche la cena dell'addio e dunque dei saluti, dato che il suo futuro è ormai segnato e, in tal senso, De Laurentiis insiste per arrivare a Luis Enrique come suo sostituto.