DiegoPolitik, esce oggi il nuovo libro su Maradona

ROMA - Esce oggi, il 26 maggio 2023, “DiegoPolitik”, il nuovo libro di Boris Sollazzo, scrittore, speaker radiofonico e critico cinematografico. Edito da Bibliotheka Edizioni (15 euro, 250 pag.), il volume è dedicato a Diego Armando Maradona: una figura chiave del '900, un'icona che travalica il tempo, un mito, non solo per le sue prodezze sui campi da gioco, ma per la sua visione politica, il suo essere controcorrente, per il suo anticonformismo che lo ha reso, in tutta la sua parabola esistenziale, scomodo e mitico allo stesso tempo. Questo era e sarà sempre l’ex 10 del Napoli.