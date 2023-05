Papera di Skorupski contro il Napoli: Osimhen non perdona e segna così

Non è mai sazio Victor Osimhen. E lo ha ancora dimostrato poco fa al Dall'Ara di Bologna, dove i partenopei sono impegnati contro i rossoblù di Thiago Motta, nella sfida valevole per la penultima giornata di campionato. Dopo lo scudetto infatti, il nigeriano vuole prendersi anche il titolo di capocannoniere della serie A. Ieri infatti, l'interista Lautaro Martinez ha segnato il suo ventunesimo gol, avvicinandosi prepotentemente a -2 dal bomber del Napoli. Ma le distanze sono state ristabilite, visto che il numero 9 della squadra di Spalletti ha sfruttato un erroraccio del portiere del Bologna Skorupski, il quale ha passato la palla con troppa sufficienza in area di rigore, con Osimhen che ne ha così approfittato mettendo la palla in fondo al sacco.