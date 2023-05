Napoli su Samardzic? L'annuncio del dirigente dell'Udinese spiazza tutti

Lazar Samardzic è uno dei principali obiettivi per il centrocampo del Napoli . Ma è anche un gioiello, prezioso, che l'Udinese non intende cedere. Almeno è questa l'idea alle porte dell'estate espressa da Pierpaolo Marino. L'ex direttore generale del Napoli, responsabile dell'area tecnica del club friulano, è intervenuto a Udinese Tonight parlando così del calciatore di Sottil: " È il giocatore dei sogni, rappresenta il calcio. È una mezzala moderna che può fare anche il trequartista, con un bagaglio tecnico veramente importante ed il gol nel DNA".

Marino e le parole su Samardzic e Beto sul futuro

Marino fa sapere a tutti i club interessati, Napoli compreso, che Samardzic non è in vendita: "Può raggiungere valutazioni di rilievo e, in questo senso, siamo nelle condizioni di trattenerlo con noi ancora un altro anno dato il bel rapporto creato con il giocatore". Veto parziale su Beto: "La famiglia Pozzo è una Proprietà stabile e non ha disperato bisogno di vendere. Siamo preparati ad una sua partenza ma siamo anche preparati a tenerlo con noi".