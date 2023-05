Napoli, l'annuncio di De Laurentiis su Luis Enrique

L'annuncio su Luis Enrique: le parole del patron del Napoli

Il numero uno del club azzurro conferma i contatti con Luis Enrique ma parla anche di difficoltà legate alla concorrenza: "Luis Enrique è un grande allenatore, ha fatto molto bene al Barcellona, ma credo abbia in mente la Premier League. Bisogna anche considerare che noi competiamo con tanti altri campionati che, come in Inghilterra, sono più attraenti del nostro. Possiamo dirgli che lì non si mangia come da noi e non c'è il golfo, ma queste sono chiacchiere...".

Tutti i dettagli sulla festa scudetto

De Laurentiis parla anche della festa scudetto di domenica - boom di richieste biglietti - svelando alcuni degli ospiti che saranno presenti: "Si parte alle ore 21, condurrà Stefano De Martino, ci sarà il grandissimo Gigi D'Alessio, Nino d'Angelo con il suo inno, ci saranno Emma, Arisa, Stash, Clementino, Enzo Avitabile e tanti altri tra cantanti, attori e artisti napoletani e non solo".