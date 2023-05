Febbre Napoli-Samp: migliaia di tifosi in coda per i biglietti della festa

Alle ore 15 è partita la prevendita per Napoli-Sampdoria, ultima giornata di campionato in programma domenica alle ore 18.30 allo stadio Maradona. Un evento speciale perché a fine gara si terrà la premiazione con la consegna della coppa per lo scudetto e per lo show che ha in mente De Laurentiis, una vera e propria festa - sarà anche l'occasione per dire addio a Spalletti - con inizio alle ore 21 con tanti ospiti per celebrare il tricolore.